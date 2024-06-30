GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Güzelçamlar Mahallesi Kazıklı Pamukdüzü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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