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        Muğla'da zirai alanda çıkan yangın ormana sıçradı

        Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 18:45 Güncelleme: 30.06.2024 - 18:45
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        Muğla'da zirai alanda çıkan yangın ormana sıçradı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Demirciler Mahallesi'nde zirai alanda çıkan yangın, bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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