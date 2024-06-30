Muğla'da zirai alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Demirciler Mahallesi'nde zirai alanda çıkan yangın, bölgedeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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