GÜNCELLEME - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 70 orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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