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        Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 23:58 Güncelleme: 01.07.2024 - 00:01
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        Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Karaçam Mahallesi'nde ormanlık alanda çalışan işçilerden Mehmet Şahin'in kullandığı traktör devrildi.

        Sürücü Şahin, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bulunduğu yerden çıkarılan Şahin'in cenazesi, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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