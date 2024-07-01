Bodrum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik Mahallesi'nde, Mehmet Alikoğlu yönetimindeki 48 AGP 304 plakalı otomobil ile Mehmet B'nin kullandığı 35 BTC 943 plakalı tır çarpıştı.
Kazada tırın çarpması sonucu karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü ile otomobildeki Alaaddin G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibince Milas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Mehmet Alikoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı Alaaddin G'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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