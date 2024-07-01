Bodrum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibince Milas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Mehmet Alikoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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