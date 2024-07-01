Fethiye'de zeytinlikten ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde zeytinlikten ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde zeytinlikten ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Esenköy Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bölgedeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bir helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ekibi ve orman işçileri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin etkin mücadelesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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