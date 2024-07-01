Fethiye'de zeytinlikten ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bir helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ekibi ve orman işçileri sevk edildi.

Esenköy Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

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