Muğla'nın Ortaca ve Fethiye ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, TCG Köyceğiz gemisi de halkın ziyaretine açıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve protokol üyelerince Fethiye Körfezi'ne çelenk bırakıldı.

Muğla'nın Ortaca ve Fethiye ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.