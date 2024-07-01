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        Muğla'nın Ortaca ve Fethiye ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Muğla'nın Ortaca ve Fethiye ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 21:16 Güncelleme: 01.07.2024 - 21:16
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        Muğla'nın Ortaca ve Fethiye ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Muğla'nın Ortaca ve Fethiye ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi İskele Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakılan etkinlik kapsamında, yüzme, su altında hazine sandığı bulma, yağlı direk yarışmaları gerçekleştirildi.

        Köyceğiz Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri de insansız cankurtaran aracıyla güvenlik tedbiri aldı.

        Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

        Törene, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Belediye Başkanı Evren Tezcan, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı ile protokol üyeleri katıldı.

        Kutlamalar, akşam saatlerinde Ortaca Belediyesi Türk Sanat Müziği konseriyle devam etti.

        - Fethiye

        1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve protokol üyelerince Fethiye Körfezi'ne çelenk bırakıldı.

        Fethiye Limanı'nda su sporları gösterisinin yapıldığı etkinlikte, kordon boyunda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

        Farklı kategorilerde yüzme yarışmasının yapıldığı programda, yağlı direkten bayrak alma, piyade tekne, halat çekme ile kovalı kürek yarışmaları yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, TCG Köyceğiz gemisi de halkın ziyaretine açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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