CHP Genel Başkanı Özel, sefer açılışına katıldığı deniz otobüsüyle Didim'den Bodrum'a gitti

Daha sonra ilçeden ayrılan Özgür Özel'e ziyaretlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

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