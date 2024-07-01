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        CHP Genel Başkanı Özel, sefer açılışına katıldığı deniz otobüsüyle Didim'den Bodrum'a gitti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın ve Muğla büyükşehir belediyelerinin işbirliğiyle hayata geçirilen "Didim-Bodrum-Turgutreis Deniz Otobüsü Seferleri"nin açılışının ardından Didim'den Bodrum'a düzenlenen ilk tura katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 22:26 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:26
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        CHP Genel Başkanı Özel, sefer açılışına katıldığı deniz otobüsüyle Didim'den Bodrum'a gitti
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın ve Muğla büyükşehir belediyelerinin işbirliğiyle hayata geçirilen "Didim-Bodrum-Turgutreis Deniz Otobüsü Seferleri"nin açılışının ardından Didim'den Bodrum'a düzenlenen ilk tura katıldı.

        Bodrum Limanı'na yanaşan deniz otobüsünden inen Özel, iskelede yoğun kalabalık tarafından karşılandı.

        Vatandaşlarla selamlaşan Özgür Özel, beraberindekilerle Bodrum İskele Meydanı'ndan yürüyerek partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

        Partisine yeni üye olanlara rozet takan Özel, beraberindekilerle Bodrum Belediyesine geçerek Başkan Tamer Mandalinci ile görüştü.

        Daha sonra ilçeden ayrılan Özgür Özel'e ziyaretlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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