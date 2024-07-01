Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 23:18 Güncelleme: 01.07.2024 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Belirlenen ev ve iş yerlerine 15-30 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik hap, birer elektronik terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 lira, 240 dolar ele geçirildi.

        Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca, soruşturma kapsamında 99 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" ve suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü
        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü
        Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak
        Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
        Fransa çeyrek finalde!
        Fransa çeyrek finalde!
        Adana'da infaz!
        Adana'da infaz!
        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Orman yangınlarına karşı tedbir ve mücadelede pozisyonumuz 'kır...
        Özgür Özel: Orman yangınlarına karşı tedbir ve mücadelede pozisyonumuz 'kır...
        CHP Genel Başkanı Özel, sefer açılışına katıldığı deniz otobüsüyle Didim'de...
        CHP Genel Başkanı Özel, sefer açılışına katıldığı deniz otobüsüyle Didim'de...
        Muğla'nın Ortaca ve Fethiye ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutland...
        Muğla'nın Ortaca ve Fethiye ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutland...
        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da kavşakta ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Bodrum'da kavşakta ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        GÜNCELLEME - Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi...
        GÜNCELLEME - Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi...