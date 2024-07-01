Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine 15-30 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik hap, birer elektronik terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 lira, 240 dolar ele geçirildi.