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        Muğla'da kazanın ardından ağaçta asılı kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde trafik kazasının ardından ağaçta asılı kalan yaralı, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 23:58 Güncelleme: 01.07.2024 - 23:58
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        Muğla'da kazanın ardından ağaçta asılı kalan yaralıyı itfaiye kurtardı
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde trafik kazasının ardından ağaçta asılı kalan yaralı, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Hürriyet Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen motosikletli, karıştığı kazanın ardından savrularak bölgedeki yaklaşık 5 metrelik ağaçta asılı kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye merdiveniyle yaralıya ulaşan ekipler, ağacın dallarını keserek yaralıyı kurtardı.

        Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazada başka bir motosikletlinin de yaralandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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