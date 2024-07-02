Muğla'da zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahaleyle ormana sıçramadan söndürüldü.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahaleyle ormana sıçramadan söndürüldü.
Yerkesik Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.