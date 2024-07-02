Fethiye'de mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.