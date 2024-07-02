Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz ve orman yangını söndürme işçileri sevk edildi.
Yangın ekiplerin etkin mücadelesiyle yayılmadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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