Muğla'da kayıp 3 turist bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 3 turist ormanlık alanda bulundu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 3 turist ormanlık alanda bulundu.
İçmeler Mahallesi'nde kayboldukları bildirilen 3 turist için AFAD, UMKE ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kaybolduktan sonra dağlık alanda mahsur kalan 3 turiste 3 saatlik çalışmayla ulaştı.
Susuz kaldıkları için baygın halde bulunan turistler sedyeye konulup 4 saatlik çalışmayla güvenli alana alındı.
Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan turistler, hastanedeki muayenelerinin ardından polisin yardımıyla otellerine götürüldü.
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