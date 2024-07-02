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        Muğla'da kayıp 3 turist bulundu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 3 turist ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 22:56 Güncelleme: 02.07.2024 - 22:56
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        Muğla'da kayıp 3 turist bulundu
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 3 turist ormanlık alanda bulundu.

        İçmeler Mahallesi'nde kayboldukları bildirilen 3 turist için AFAD, UMKE ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, kaybolduktan sonra dağlık alanda mahsur kalan 3 turiste 3 saatlik çalışmayla ulaştı.

        Susuz kaldıkları için baygın halde bulunan turistler sedyeye konulup 4 saatlik çalışmayla güvenli alana alındı.

        Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan turistler, hastanedeki muayenelerinin ardından polisin yardımıyla otellerine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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