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        25. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Köyceğiz'de başladı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 01:20 Güncelleme: 03.07.2024 - 01:20
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        25. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Köyceğiz'de başladı
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası başladı.

        Köyceğiz Belediyesi Delta plajında yapılan şampiyonaya 14 üniversite katılıyor.

        Organizasyon sorumlusu Serdar Eler, 25'incisi düzenlenen şampiyonanın Türkiye’de çok uzun süreli bir organizasyon olduğunu, 14 takımla yaklaşık 150 sporcunun katıldığını söyledi.

        Eler, "1998 yılında bizler daha çok gençken başladığımız bu organizasyona sadece kovid ve maalesef deprem felaketi nedeniyle ara verdik. Bu Köyceğiz ile anılan bir organizasyon oldu. Bundan da çok mutluyuz. Köyceğiz buna sahip çıktı, Köyceğizliler buna sahip çıktı. Burada da öğrencilerimiz final sınavlarından sonra yıllardan beri yaptıkları gibi buluşma noktası oldu Köyceğiz. Tabi rahmetli hocamız Prof. Dr. Yaşar Sevim'in adına olmasına rağmen Türkiye'nin tamamında özellikle hentbol branşında Köyceğiz plaj hentbolu olarak biliniyor. Ve biz böyle bir isimle anılmasından dolayı çok mutluyuz.” diye konuştu.

        Şampiyona, 5 Temmuz’da final maçları ve ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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