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        Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 403 turist geldi

        Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 403 yolcusuyla Bodrum'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:56
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        Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 403 turist geldi
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        Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 403 yolcusuyla Bodrum'a geldi.

        Rodos Limanı'ndan gelen 277 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

        Bodrum'un ardından Mikonos Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 403 yolcu ile 1175 personel bulunuyor.

        Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, kent merkezinde gezinti yaptı, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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