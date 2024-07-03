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        Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 103 kilogram atık çıkardı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde, dalgıçlar tarafından deniz dibinden 103 kilogram atık çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:11 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:11
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        Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 103 kilogram atık çıkardı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde, dalgıçlar tarafından deniz dibinden 103 kilogram atık çıkarıldı.

        Bodrum Belediyesinin temizlik etkinliklerinin sekizincisi Gümbet Koyu'nda devam etti.

        Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, ilgili birim müdürleri ve personelin katıldığı çevre temizliğinde, gönüllü dalgıçlar da yer aldı.

        Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan 103 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla Gümbet Sahili'nde sergilendikten sonra geri dönüşüm tesisine gönderildi.

        Başkan Yardımcısı Çelikkan, denizi hak ettiği maviliklere taşıyana kadar farkındalık çalışmasını sürdüreceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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