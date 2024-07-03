Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 103 kilogram atık çıkardı

Başkan Yardımcısı Çelikkan, denizi hak ettiği maviliklere taşıyana kadar farkındalık çalışmasını sürdüreceklerini ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, ilgili birim müdürleri ve personelin katıldığı çevre temizliğinde, gönüllü dalgıçlar da yer aldı.

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