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        Marmaris'te 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 20:22 Güncelleme: 03.07.2024 - 20:22
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        Marmaris'te 37 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı zamanlarda Bozburun Mahallesi'nde ve Alagermesi Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler tarafından karada 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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