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        İstanköy Adası'nda yaralanan çocuk deniz ambulansıyla Bodrum'a nakledildi

        İstanköy Adası'nda (Kos) başına kale direği düşmesi sonucu yaralanan 9 yaşındaki Türk çocuk, deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilerek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:06
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        İstanköy Adası'nda yaralanan çocuk deniz ambulansıyla Bodrum'a nakledildi
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        İstanköy Adası'nda (Kos) başına kale direği düşmesi sonucu yaralanan 9 yaşındaki Türk çocuk, deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilerek tedavi altına alındı.

        Bodrum Deniz Ambulansı Komuta Kontrol Merkezine, İstanköy Adası'nda travma vakası olduğu ihbarı üzerine durum Muğla İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi.

        Görevlendirilen Güvercinlik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi, "Yaşam" isimli deniz ambulansıyla adaya ulaştı.

        Tedavi gördüğü hastaneden alınarak deniz ambulansıyla Bodrum'a getirilen çocuğun özel bir hastaneye nakli gerçekleştirildi.

        Çocuğun adada çalışan babasını ziyareti sırasında kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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