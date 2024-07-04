Bodrum'da dağlık alanda insan iskeleti bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dağlık alanda insan iskeleti bulundu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dağlık alanda insan iskeleti bulundu.
Akyarlar Mahallesi Bayraktepesi mevkisinde yürüyüş yapanlar, insan iskeletine rastlayınca durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Yetişkin bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen iskelet, incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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