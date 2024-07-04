Bodrum'da 19 otel personeli gıda zehirlenmesi şüphelisiyle hastanede tedavi edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı otelde çalışan 19 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı otelde çalışan 19 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi.
Göltürkbükü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oteldeki çalışanlar yemek sonrası karın ağrısı, bulantı ve kusma rahatsızlığı yaşadı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan 19 personel tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle otelde Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.