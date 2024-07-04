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        Fethiye'de milli maç sırasında "Türk bayrağının asılıp asılmaması" nedeniyle kavga çıktığı iddiasına yalanlama

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sosyal medyada yer alan paylaşımlarda bir mekanda milli maç sırasında "Türk bayrağının asılıp asılmaması" nedeniyle kavga çıktığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:50 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:50
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        Fethiye'de milli maç sırasında "Türk bayrağının asılıp asılmaması" nedeniyle kavga çıktığı iddiasına yalanlama
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sosyal medyada yer alan paylaşımlarda bir mekanda milli maç sırasında "Türk bayrağının asılıp asılmaması" nedeniyle kavga çıktığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Fethiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medyada yer alan paylaşımlarda Fethiye'de bir mekanda milli maç sırasında Türk bayrağının asılıp asılmaması nedeniyle kavga çıktığı ve vatandaşın darbedildiğinin iddia edildiği belirtildi.

        Yapılan araştırmalar sonucu olayın 1 Temmuz 2024 günü saat 02.42 sıralarında ilçedeki bir mekanda meydana geldiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yani olayın milli maçtan bir gün önce meydana geldiği belirlenmiştir. Olayda darbedilen şahsın A.K. olduğu, kendisinin jandarmaya herhangi bir şikayette bulunmadığı ve ifadesinde kavganın Türk bayrağı nedeniyle çıktığına dair bir beyanının olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca olayın ardından şahsın Antalya'da polise verdiği ifadede de bu yönde bir bilgi yer almamaktadır. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatılmış olup sosyal medyada yer alan paylaşımda iddia edilen hususların gerçeği yansıtmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur."

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