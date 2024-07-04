Prof. Dr. Togan, açıkta satılan gıdalar için uyardı:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, sıcak hava nedeniyle özellikle tavuk ve et gibi açıkta satılan gıdalara dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Togan, yaptığı açıklamada, yaz aylarının yaşandığı şu günlerde vatandaşların aşırı sıcaklar nedeniyle dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

Sıcakların artışıyla birlikte vücuttaki su kaybının da fazla olduğunu belirten Togan, bol su tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Togan, vücutta sıvı kaybı ile böbrek yetmezliği gelişebileceği gibi bilinç bulanıklığı, halsizlik, yorgunluk hissi, baş ağrısı, vücutta uyuşukluk, idrarın koyu renkte olması baş dönmesi ve kabızlık sorunlarının da yaşanabileceğine dikkati çekti.

Başhekim Togan, özellikle kronik hastalığı olan vatandaşların öğle saatlerinde güneşe maruz kalmamaları bol sıvı tüketmeleri ve güneşin yoğun olduğu saatlerde dinlenmelerini önerdi. Hava sıcaklığının yüksekliği nedeniyle besinlerin daha çabuk bozulacağına değinen Togan, "Açıkta satılan gıdaların özellikle tavuk ve et ürünlerinin çabuk bozulacağını göz önüne alıp olası bir gıda zehirlenmesi olmaması için beklemiş ve uzun süre açık havada kalmış gıdaların tüketilmesi önem arz etmektir. Bu gıdaların tüketilmesi büyük risk teşkil etmektedir." dedi.