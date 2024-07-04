Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İlçede operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.A'yı (30) Ölüdeniz Mahallesi'nde yakaladı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.