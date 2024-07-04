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        Muğla'da tırda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:56 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:56
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        Muğla'da tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Aydın-Muğla kara yolu Kafaca Mahallesi girişideki tırdan alevlerin yükseldiği ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.

        Ekiplerce müdahale edilerek kontrol altına alınan yangında tırda büyük çapta hasar meydana geldi.

        Tırda temizlik malzemesi yüklü olduğu gözlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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