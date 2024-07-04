Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 44 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 44 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki 9'u çocuk 44 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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