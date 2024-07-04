Muğla'da araç farında gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Muğla'da kullandıkları otomobilin farında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla'da kullandıkları otomobilin farında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın sağ ön farına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.