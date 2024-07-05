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        25. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de yapıldı

        25. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:30 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:30
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        25. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de yapıldı
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        25. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapıldı.

        Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun iş birliği, Köyceğiz Kaymakamlığının destekleriyle düzenlenen şampiyonanın final müsabakaları, Delta plajında gerçekleştirildi.

        Zorlu mücadeleler sonucunda kadınlarda Gazi Üniversitesi şampiyonluk elde etti. Giresun Üniversitesi ikinci, Marmara Üniversitesi de üçüncü sırayı aldı.

        Erkeklerde Özyeğin Üniversitesi şampiyonluğa ulaşırken, Dumlupınar Üniversitesi ikinci, Atılım Üniversitesi de üçüncü oldu.

        Şampiyona kapsamındaki Açık Alan Plaj Hentbolu Turnuvası'nda da Bıldırcınspor birinciliği, Köyceğiz Aslanları ikinciliği, Köyceğiz Gençlik üçüncülüğü elde etti.

        Organizasyonda dereceye giren takımların kupa ve madalyaları düzenlenen törenle Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar ve protokol tarafından verildi.

        Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, yaptığı açıklamada, Köyceğiz için geleneksel hale gelen plaj hentbolu turnuvasının bölgenin tanıtımına ve ekonomisine katkı sunduğunu ifade etti.

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