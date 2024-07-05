Muğla'da sağanak ve dolu etkili oldu

Bazı tek katlı evlerin bahçe bölümlerinde zaman zaman dolu yağması nedeniyle de yağıştan kaynaklı su birikintisi oluştu.

Sağanak zaman zaman etkisini dolu yağışıyla birlikte artırdı. Dalaman ve Ortaca'da da öğleden sonra başlayan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bölgede etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücülerin su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

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