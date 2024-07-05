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        Muğla'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:15 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:15
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        Muğla'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Bölgede etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücülerin su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

        Sağanak zaman zaman etkisini dolu yağışıyla birlikte artırdı. Dalaman ve Ortaca'da da öğleden sonra başlayan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

        Bazı tek katlı evlerin bahçe bölümlerinde zaman zaman dolu yağması nedeniyle de yağıştan kaynaklı su birikintisi oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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