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        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 23:20 Güncelleme: 05.07.2024 - 23:26
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        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 3 Temmuz'da gece saatlerinde Akyarlar Mahallesi Fener mevkisinde 25 düzensiz göçmenin yakalanmasının ardından bölgede araştırma yapıldı.

        İnsansız hava aracıyla yapılan alan taramasında göçmenlerin plakası tespit edilen bir minibüsle bölgeye bırakıldığı belirlendi.

        Bahse konu araç Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla durduruldu. Araçta ve çevresinde organizatör oldukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 1 araç ve 1 bot da ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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