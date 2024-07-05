Bodrum'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Öte yandan yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 1 araç ve 1 bot da ele geçirildi.

Bahse konu araç Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla durduruldu. Araçta ve çevresinde organizatör oldukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İnsansız hava aracıyla yapılan alan taramasında göçmenlerin plakası tespit edilen bir minibüsle bölgeye bırakıldığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 3 Temmuz'da gece saatlerinde Akyarlar Mahallesi Fener mevkisinde 25 düzensiz göçmenin yakalanmasının ardından bölgede araştırma yapıldı.

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