Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen fiber karinalı lastik bot durduruldu.
Ekipler botta, biri çocuk 25 düzensiz göçmen yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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