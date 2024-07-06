Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın hızlı müdahaleyle yayılmadan söndürüldü.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın hızlı müdahaleyle yayılmadan söndürüldü.
Yerkesik Mahallesi Kuyucak mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarını alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler belirtilen bölgeye gitti.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın alanında soğutma çalışması yapıldı.
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