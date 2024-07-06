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        Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın hızlı müdahaleyle yayılmadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:29
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        Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın hızlı müdahaleyle yayılmadan söndürüldü.

        Yerkesik Mahallesi Kuyucak mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarını alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler belirtilen bölgeye gitti.

        Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın alanında soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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