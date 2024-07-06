Fethiye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Cezayirli Hasan Paşa Caddesi'ndeki iş yerinin çatısında bulunan plastik malzemeler, iddiaya göre, bölgedeki kopan elektrik teli nedeniyle tutuştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın hasara neden oldu.
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