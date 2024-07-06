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        Fethiye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:59 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:59
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        Fethiye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Cezayirli Hasan Paşa Caddesi'ndeki iş yerinin çatısında bulunan plastik malzemeler, iddiaya göre, bölgedeki kopan elektrik teli nedeniyle tutuştu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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