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        CHP Genel Başkan Yardımcıları Aytekin ve Karasu, Bodrum ilçe teşkilatını ziyaret etti

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Ulaş Karasu, CHP Bodrum İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 19:53 Güncelleme: 06.07.2024 - 19:53
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        CHP Genel Başkan Yardımcıları Aytekin ve Karasu, Bodrum ilçe teşkilatını ziyaret etti
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        CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Ulaş Karasu, CHP Bodrum İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Aytekin, ziyarette yaptığı açıklamada, CHP'nin geçen yerel seçimde Ege Bölgesi'nde büyük başarı elde ettiğini belirtti.

        Parti olarak yerel seçimden sonra düzenledikleri mitinglerde toplumun her kesiminin sorunlarına değinmeye çalıştıklarını ifade eden Aytekin, emekli maaşlarında gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

        Karasu da turizm bölgelerinde altyapı sorunlarının çözümü için artı bir kaynak aktarılması gerektiğine dikkati çekti.

        Toplantıya, Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, İlçe Başkanı Tuna Işın ile ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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