Fethiye açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.
Ekipler, botta 9'u çocuk 26 düzensiz göçmen yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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