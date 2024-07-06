Bodrum'da hurdalıkta başlayıp iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü

Alevler, rüzgarın da etkisiyle yakındaki halı yıkama işletmesine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Dereköy Mahallesi'ndeki hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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