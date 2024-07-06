Bodrum'da kepçeyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

A.K'nin kullandığı 48 VU 915 plakalı otomobil, Dereköy Mahallesi'nde tali yoldan kara yoluna çıkmaya çalışan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kepçe ile çarpıştı.

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