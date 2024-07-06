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        Bodrum'da kepçeyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kepçeyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 21:06 Güncelleme: 06.07.2024 - 21:06
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        Bodrum'da kepçeyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kepçeyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        A.K'nin kullandığı 48 VU 915 plakalı otomobil, Dereköy Mahallesi'nde tali yoldan kara yoluna çıkmaya çalışan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kepçe ile çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan sürücü A.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kepçe operatörü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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