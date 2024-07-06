Muğla'da kayıp olarak aranan kişi ekiplerce bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki alzheimer hastası, jandarma ve AFAD ekiplerince sağ olarak bulundu.

Ören Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Y.E'nin (80) evinden çıktığı ve ailesi tarafından bulunamadığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Alzheimer hastası Y.E, bir portakal bahçesinde uyurken bulunarak ailesine teslim edildi.