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        Muğla'da kayıp olarak aranan kişi ekiplerce bulundu

        Muğla'nın Milas ilçesinde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki alzheimer hastası, jandarma ve AFAD ekiplerince sağ olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 22:12 Güncelleme: 06.07.2024 - 22:12
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        Muğla'da kayıp olarak aranan kişi ekiplerce bulundu
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        Muğla'nın Milas ilçesinde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki alzheimer hastası, jandarma ve AFAD ekiplerince sağ olarak bulundu.

        Ören Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Y.E'nin (80) evinden çıktığı ve ailesi tarafından bulunamadığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Alzheimer hastası Y.E, bir portakal bahçesinde uyurken bulunarak ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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