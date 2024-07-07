Bodrum'da terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı
PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.
PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç'nin (45) ilçede olduğu belirlendi.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hükümlü bir evde yakalandı.
Hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç, adliyeye sevk edildi. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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