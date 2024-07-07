Bodrum'da terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hükümlü bir evde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç'nin (45) ilçede olduğu belirlendi.

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