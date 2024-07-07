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        Fethiye'de mutfak tüpünün patlaması sonucu ağır yaralanan kişi öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 gün önce bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 22:21 Güncelleme: 07.07.2024 - 22:21
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        Fethiye'de mutfak tüpünün patlaması sonucu ağır yaralanan kişi öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 gün önce bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

        Ağır yaralanan Ural Postalcı (83), ilk müdahalenin ardından Isparta'ya sevk edildi. Postalcı, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 2 katlı binada 2 Temmuz'da patlama meydana gelmiş, ağır yaralanan Ural Postalcı sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

        İncelemede, mutfaktaki tüpten kaynaklanan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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