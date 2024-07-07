Fethiye'de mutfak tüpünün patlaması sonucu ağır yaralanan kişi öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 gün önce bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 gün önce bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Ural Postalcı (83), ilk müdahalenin ardından Isparta'ya sevk edildi. Postalcı, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 2 katlı binada 2 Temmuz'da patlama meydana gelmiş, ağır yaralanan Ural Postalcı sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.
İncelemede, mutfaktaki tüpten kaynaklanan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği tespit edilmişti.
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