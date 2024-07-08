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        Muğla'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahilde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:55 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:55
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        Muğla'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahilde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris Bozburun Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle yapılan takip sonucu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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