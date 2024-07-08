Muğla'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris Bozburun Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle yapılan takip sonucu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

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