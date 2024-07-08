Dalaman'da yaz festivali başladı
Dalaman ilçesinde düzenlenen yaz festivali başladı.
Dalaman ilçesinde düzenlenen yaz festivali başladı.
Etkinliğin ilk gününde Doğukan Alsay ile Sahra&Neo Project sahne aldı.
Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, ilçenin festivaller kenti olmasını hedeflediklerini belirtti.
Onur Akın, Pinhani ve mahalli sanatçıların da konserler vereceği Dalaman Yaz Festivali, 10 Temmuz'da sona erecek.
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