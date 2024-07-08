Ortaca'da "Dalyan Turizm Polikliniği" hizmet vermeye başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde "Dalyan Turizm Polikliniği" hizmet vermeye başladı.

Dalyan Mahallesi'nde yaz aylarında turizm hareketliliğiyle nüfusu yoğunlaşan Dalyan'da 2 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu hizmet binasında "Dalyan Turizm Polikliniği" açıldı.

Ortaca İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Dalyan Turizm Polikliniği hem yerleşik nüfusa hem de bölgeye gelen ziyaretçilere hafta içi, 17.00-24.00 saatleri arasında hafta sonu ise 10.00-22.00 saatleri arasında yaz sezonu boyunca birinci basamak sağlık hizmeti, enjeksiyon ve pansuman hizmeti verecek." denildi.