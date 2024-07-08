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        Bodrum'da 21. Gümüşlük Müzik Festivali, Kristof Barati ve Tuna Bilgin konseriyle başlayacak

        Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle bu yıl 21'incisi düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali, 10 Temmuz'da Gümüşlük'teki tarihi taş ocağında Macar kemancı Kristof Barati ve Türk piyanist Tuna Bilgin'in konseriyle başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:52
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        Bodrum'da 21. Gümüşlük Müzik Festivali, Kristof Barati ve Tuna Bilgin konseriyle başlayacak
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        Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle bu yıl 21'incisi düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali, 10 Temmuz'da Gümüşlük'teki tarihi taş ocağında Macar kemancı Kristof Barati ve Türk piyanist Tuna Bilgin'in konseriyle başlayacak.

        Festival organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, her yıl piyanist Eren Levendoğlu'nun sanat yönetmenliğinde ve piyanist Gülsin Onay'ın sanat danışmanlığında gerçekleştirilen, "Avrupa'nın en seçkin festivalleri EFFE2025" ödüllü Gümüşlük Müzik Festivali, bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından başarılarıyla öne çıkan müzisyenleri çatısı altında toplayacak.

        Türkiye, Macaristan, Portekiz, Fransa, ABD, İngiltere, Rusya, İtalya, Norveç, Bosna Hersek, İspanya ve Hollanda'dan müzisyenlerle iki ay sürecek etkinlikler kapsamında, üçü masterclass konseri olmak üzere klasikten caza, etnik müzikten elektronik müziğe farklı disiplinlerde 20 konser müzikseverleri bir araya getirecek.

        Festivalin etkileyici mekanı, 25 asırlık Antik Taş Ocağı'nda bu yıl "Taşta" başlığı ile 9 konser gerçekleşecek.

        Dünya çapında tanınan keman virtüözü Kristof Barati ve festivalin yurt dışı eğitim bursuyla desteklenen, son iki yıldır da festivalde beğeni toplayan performanslara imza atan genç piyanist Tuna Bilgin, açılış konserinde Beethoven, Brahms ve Franck'ın sonatlarına yer verecek.

        Etkinlik, çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının verdiği konser ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.

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