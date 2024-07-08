Marella Discovery, 1750 yolcusuyla "ana limanı" Marmaris'e geldi

"Marella Discovery", gece saatlerinde demir alarak önce İzmir Limanı'na ardında da Selanik Limanı'na hareket edecek.

Bu arada Marmaris'ten de 1400 yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Mikanos Adası'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1750 yolcu ve 740 personel bulunduğu belirtildi.

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