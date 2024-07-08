Muğla'da denize giren kişi boğuldu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde denize giren kişi yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde denize giren kişi yaşamını yitirdi.
Kayacık Sahili'nden denize giren Alperen Kıvrak (26) bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların denizden çıkardığı Kıvrak, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kıvrak, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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