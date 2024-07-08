GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ören Mahallesi Alatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 5 su tankeri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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