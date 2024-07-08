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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 18:25 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:25
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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
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        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Ören Mahallesi Alatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 5 su tankeri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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