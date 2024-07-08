Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Eski Datça Mahallesi küme evleri mevkisinde makilik alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla kontrol altına alınan yangında 5 hektar alan zarar gördü.
Yangın sahasında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
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