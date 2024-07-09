GÜNCELLEME - Marmaris'te 4,4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.11'de merkez üssü Marmaris olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AA muhabirine, depremin AFAD verilerine göre 6,89 kilometre derilikte meydana geldiğini belirtti.
Geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, "Muğla Vali'miz İdris Akbıyık gözetiminde saha taraması yapıyoruz. Kolluk kuvvetlerimizle birlikteyiz. Depremi hissettik. Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, taramalarımız sürüyor. Biz ulaşan olumsuz bir yok." dedi.
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