Bodrum'da orman yangını çıktı

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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